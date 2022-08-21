دخل المدرب الألماني توماس توخل في مفاوضات لتمديد عقده مع تشلسي، برغم قوله انه يركز «على فريقي.. وأن نكون تنافسيين». ويمتد العقد الراهن للمدرب البالغ 48 عاما حتى 2024. وقعه بعد قيادة فريق غرب لندن إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2021. قال توخل (48 عاما) «أناسي يتحدثون مع المالكين ويهتمون بالأمور الأخرى. تعرفون مدى سعادتي للتواجد هنا». وجاء حديث توخل قبل تعرضه لعقوبة ايقاف لمباراة واحدة وغرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41 ألف دولار)، بعد طرده اثر شجار مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، بعد انتهاء مباراة تشلسي وتوتنهام (2-2) في الدوري.