قلب فيردر بريمن تأخره بهدفين حتى الثواني الأخيرة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 3-2 أمس السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا».



وفي بقية المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه باير ليفركوزن 3-0، وفرايبورغ على مضيفه شتوتغارت 1-0، وماينز على مضيفه أوغسبورغ 2-1، فيما تعادل فولفسبورغ مع شالكه سلبيا. وتقام اليوم مباراتان ضمن مواجهات الجولة الثالثة لـ «البوندسليغا»، حيث يستضيف اينتراخت فرانكفورت نظيره كولن في المواجهة الأولى، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على بوخوم.