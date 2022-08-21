ضرب ألكسندر لاكازيت مجددا في مستهل عودته الى ليون، ومهد الطريق أمام فريقه الجديد القديم لتحقيق فوزه الثاني وبنتيجة كبيرة على ضيفه تروا 4-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



افتتح لاكازيت التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، ممهدا الطريق أمام أصحاب الأرض الذين أضافوا هدفا ثانيا في مستهل الشوط الثاني عبر الأرجنتيني نيكولا تاليافيكو (46)، ليستعيدوا التقدم بعدما أدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء نفذها فلوريان تارديو (39).



وبثنائية سجلها في الدقيقتين 49 و75 رفع بها رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، حسم البرازيلي تيتي النقاط الثلاث لليون الذي حقق فوزه الثاني في مباراتين بعدما أرجئت مباراته في المرحلة الثانية ضد مضيفه لوريان بسبب سوء أرضية الملعب. وستكون الأنظار شاخصة نحو النجمين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي خلال مواجهة فريقهما باريس سان جرمان المتصدر لمضيفه ووصيفه ليل اليوم، لاسيما بعد الجدل القائم حول هوية المنفذ الأول لركلات الجزاء في صفوف فريق العاصمة. وبدا التوتر واضحا بين اللاعبين خلال المباراة الأخيرة لسان جرمان ضد مونبلييه (5-2)، والتي شهدت إهدار كيليان مبابي ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة اخرى انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعا بشكل أو بآخر الفرنسي من تسديدها على الرغم من طلب الأخير القيام بذلك. ولم يكن مبابي منذ اللحظات الأولى للمباراة على ما يرام، فعندما سدد كرة عرضية تحولت هدفا عن طريق الخطأ من احد مدافعي مونبلييه لم يحتفل كما يجب، كما انه قام بتصرفات على أرض الملعب لا تليق بسمعته وخذلت زملاءه وأنصار النادي على حد سواء، بحسب تقارير صحافية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعندما سار لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي الى اليسار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين، مرر باتجاه الأخير وهو الأمر الذي لم يعجب مبابي، فتوقف عن الركض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لإكمال الهجمة.



وما زاد الطيب بلة، أن نيمار أعجب بتغريدة تم فيها انتقاد مبابي على تصرفاته.



ويلتقي اليوم ستراسبورغ مع رينس، مونبلييه مع أوكسير، تولوزمع لوريان، أنجيه مع بريست، كليرمون فيران مع نيس، ورين مع أجاكسيو