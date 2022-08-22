القاهرة - خديجة حمودة



وقعت القوات المسلحة المصرية عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة مع شركة سيمكس الأميركية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة بمصر.



بدأت المراسم بكلمة اللواء طبيب خالد عيسى عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي الذي أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يمكن من توفير منظومة طبية متكاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للخلايا الجذعية على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.



فيما أعرب أندرو راموس رئيس شركة سيمكس الأميركية الشركة المنفذة للمشروع عن سعادته بتوقيع العقد، لافتا إلى أهمية المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية في إعداد وتأهيل الباحثين وتوفير البيئة المناسبة لهم في ظل التطورات المتلاحقة في مجال الخلايا الجذعية التي ساعدت في علاج العديد من الأمراض.



وأكدت نيكول شمباين القائمة بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، خلال كلمتها، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وأن تنفيذ هذا المشروع هو انعكاس لما وصلت إليه علاقات التعاون المستمر في المجال الطبي بين الجانبين، فضلا عن توفير المركز لفرص العمل والإسهام في تطوير الخدمة الطبية المقدمة في مصر، موجهة الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع.



وألقى اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة والعديد من الهيئات والمراكز العلمية والبحثية والجامعات في المجالات الطبية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.