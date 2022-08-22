القاهرة -خديجة حمودة ووكالات



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.



وأضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.



هذا، كشفت مصادر ديبلوماسية ووسائل اعلام مصرية أن السيسي وبن زايد سيشاركان اليوم في قمة خماسية في مدينة العلمين بمرسى مطروح بحضور عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وأكدت المصادر ان القمة ستناقش التطورات الراهنة في العالم العربي في ضوء الأزمات والمشاكل الحالية ومنها تداعيات وآثار الحرب الروسية-الاوكرانية على دول المنطقة، كذلك الأزمة الراهنة في العراق والأوضاع على كل من الساحة الفلسطينية والليبية واليمنية، وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة. وفي سياق متصل قال مصدر مطلع لقناة «اكسترا نيوز»، المصرية ان «القمة تأتي بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوي متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة».



وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.