انطلقت امس أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.



وذكرت جامعة الأزهر - في بيان - أن عملية تسجيل الرغبات تتم من خلال دخول الطالب إلى موقع بوابة مصر الرقمية - خدمات تنسيق القبول بالكليات https://tansik.digital.gov.eg/application/، ويختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، ويقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.



وأحاطت الجامعة طلابها المتقدمين علما بأن معامل التنسيق متاحة أمامهم من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصي طوال 24 ساعة، وقد وفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات، ومنها: معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الرابط:



https://tansik.digital.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm.