القاهرة - ناهد إمام



توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة اليوم عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هي «الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ»، بحضور د.علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ود. إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس الجهاز، وتتضمن المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.



وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية - في بيان له - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.



وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري داخل فروع البنك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول العملاء على خدمات السجل التجاري.