القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين م.أشرف فتحي محمود، إنه تم طرح استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ 7 عمارات تضم 112 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز نموذج «ب» تشطيب كامل غير شامل وتنسيق الموقع العام بمساحة في حدود «114م2» للوحدة بالمرحلة الأولى موقع رقم «2» بمدينة الفشن الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على غرب قنا م.مصطفى سعيد إنه تم طرح تنفيذ أعمال طرق «المرحلة الثانية» (أساس - MCO - رابطة أسفلتية) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية بمدينة قنا الجديدة، وعملية زراعة وتشجير مسطحات خضراء، وما عليها من مزروعات لعدد «106 عمارات» إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



جدير بالذكر، أنه تمت إتاحة كراسات شروط المناقصات بمقري جهازي مدينتي ملوي والفشن الجديدتين وقنا الجديدة.