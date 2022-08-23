تابع باريس سان جرمان، حامل اللقب عروضه الهجومية الفتاكة، فدك شباك ليل بسبعة أهداف ليخرج فائزا 7-1 في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



والفوز هو الثالث تواليا لسان جرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-0 وعلى مونبلييه 5-2، كما انه تغلب على نانت في مباراة كأس الأبطال برباعية نظيفة، أي انه سجل 21 هدفا في 4 مباريات، بمعدل 5 أهداف في المباراة الواحدة. وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري.



وكان الفوز اجمل هدية من لاعبي سان جرمان لمدربهم الجديد كريستوف غالتييه بعيد ميلاده السادس والخمسين بعد يومين.



ونجح سان جرمان في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما مرر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كرة أمامية ماكرة باتجاه كيليان مبابي ليكسر الاخير مصيدة التسلل ويسدد الكرة من فوق الحارس جارديم. وعادل مبابي اسرع هدف في الدوري الفرنسي والذي كان مسجلا باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوان أيضا عام 1992 في صفوف كاين. وأضاف ميسي نفسه الهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة بعيدا عن متناول حارس ليل (28). وتابع سان جرمان سيطرته المطلقة وأضاف هدفين قبل نهاية الشوط الاول، الاول بواسطة ظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي اثر تمريرة من البرازيلي نيمار (39)، والثاني عبر نيمار نفسه (43). واستمر سان جرمان في النسج على المنوال ذاته في الشوط الثاني، وأضاف نيمار الهدف الرابع بعد لعبة مشتركة بدأها حكيمي ومررها باتجاه مبابي الذي تركها بحركة فنية رائعة الى البرازيلي، ليتابعها الاخير داخل الشباك (52).



ورفع نيمار رصيده الى 5 أهداف هذا الموسم. ورد ليل بهدف شرفي عبر مهاجمه جوناتان بامبا الذي سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما، لكنها ارتدت الى بامبا ليتابعها داخل الشباك (54). وتبادل نيمار ومبابي الكرة أكثر من مرة ليمررها الاول باتجاه الثاني، فتابعها في سقف الشبكة مسجلا هدفا رائعا (66). واختتم مبابي مهرجان الأهداف بالهدف السابع بعد لعبة مشتركة أخرى رائعة بينه وبين نيمار، ليتخطى الفرنسي مدافعا من ليل ويطلق كرة قوية عانقت الشباك (87).



والخسارة هي الأقسى لفريق ليل على ارضه منذ سقوطه امام باريس راسينغ في أغسطس عام 1958.