تعهد النجم البرازيلي كاسيميرو المنتقل من ريال مدري إلى مان يونايتد، بالعودة إلى الريال في وقت لاحق من مسيرته الاحترافية. وسينضم كاسيميرو إلى يونايتد في صفقة تردد أن قيمتها المبدئية تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (70.8 مليون دولار).



وقبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد رسميا، ودع كاسيميرو ريال مدريد، وتعهد بالعودة إلى النادي الملكي في يوم ما. وقال كاسيميرو، الذي انهمرت الدموع من عينيه خلال حديثه أمام جمع من لاعبي الريال والمسؤولين والمدربين: «أود أن أوضح أنني سأعود إلى هنا في يوم ما لأثبت مكانة هذا النادي بالنسبة لي، وكي أساعده عبر أي دور قد أكون مفيدا فيه». وأضاف: «سعيد للغاية بأنني سأطور مسيرتي في ناد عظيم مثل يونايتد. ريال مدريد سيظل عظيما في الحاضر والمستقبل، شكرا جزيلا لكم».



وتابع كاسيميرو: «عندما وصلت أنا وزوجتي إلى هنا، لم نكن نعرف أحدا، فقد كانت دولة جديدة بالنسبة لنا، وكان فريقا جديدا بالنسبة لي، وقد أردنا بناء حياتنا ومستقبلنا وأسرتنا هنا».