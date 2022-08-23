حقق الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 152 عالميا والفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 35 عند السيدات لقبي دورة سينسيناتي للتنس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع والخبيرة التشيكية بترا كفيتوفا، بالفوز عليهما 7-6 (7-0)، 6-2 و6-2، 6-4 تواليا.



وخلافاً لغارسيا التي سبق لها أن أحرزت سابقا لقبين في دورات الألف عند المحترفات وتعتبر حاليا من أفضل اللاعبات أداء، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع وصول تشوريتش الى هذه المرحلة والفوز بلقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز، لاسيما أنه عاد الى الملاعب في مارس بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الكتف. ودخل الكرواتي البالغ 25 عاما التاريخ كونه اللاعب الأدنى تصنيفا الذي يفوز بلقب إحدى دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة سابقا وكانت في شنغهاي عام 2018، حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي غاب عن سينسيناتي على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».