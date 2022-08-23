ينافس نادي توتنهام الإنجليزي، نظيره تشلسي في سباق ضم أنتوني جوردون نجم فريق إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت شبكة فوتبول 365 الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني أن توتنهام مثل تشلسي، لديه أيضا «اهتمام قوي» بجوردون، وكان حريصا على صفقة مزدوجة عندما وقع مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون في وقت سابق في نافذة الانتقالات.



وأضاف التقرير «أن جوردون مهتم باللعب مع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير ودوري أبطال أوروبا».



ويحرص مدرب إيفرتون، فرانك لامبارد على مساعدة أنتوني جوردون على التطور ليصبح لاعب خط وسط فعالا في تسجيل الأهداف أثناء وجوده ضمن صفوف الفريق.



وتم ربط جوردون ذو التصنيف العالي بالانتقال إلى نادي لامبارد القديم تشلسي لكن «التوفيز» يأمل في الحفاظ على اللاعب البالغ من العمر 21 سنة.