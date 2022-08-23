واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب بدايته النارية للموسم الجديد، بتحقيقه فوزه الثالث تواليا والثاني بمهرجان تهديفي وجاء على حساب مضيفه بوخوم 7-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على أينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصرا من ظهوره الأول على أرضه 2-0 على حساب فولفسبورغ، ثم استعرض الأحد في ملعب بوخوم، حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-0.



وفي المقابل، مني بوخوم بهزيمة ثالثة تواليا وبقي من دون نقاط في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الذي تلقى بدوره 3 هزائم متتالية في ظهور مختلف تماما عن الموسم الماضي الذي أنهاه ثالثا خلف بايرن وبوروسيا دورتموند وأمام لايبزيغ.