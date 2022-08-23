الدوحة - فريد عبدالباقي



ينتظر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسلم ملفات الدول الـ 4 التي تقدمت بطلب استضافة النسخة الـ 18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، وذلك بعد انسحاب الصين من استضافة هذه البطولة، ومن المقرر أن تسلم الدول ملفاتها في نهاية الشهر الجاري، والتي ستخضع من قبل لجان الاتحاد لعملية التقييم، وسترفع بعد ذلك للمكتب التنفيذي لاختيار الملف الأمثل للدولة المستضيفة للبطولة، حيث سيعلن عن هوية الدولة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي يوم 17 أكتوبر المقبل في كوالالمبور.



وكانت قطر، وأستراليا، وكوريا الجنوبية وإندونيسيا تقدمت رسميا بطلب استضافة النسخة القادمة من كأس آسيا.



وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا، من بينها 12 منتخبا تأهلت إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المزدوجة، هي: قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، العراق، لبنان، سلطنة عمان، سورية، اليابان، إيران، أستراليا، الصين، وفيتنام.



وتحمل اليابان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران.



قمة السد والغرافة



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يلعب الريان مع الأهلي في الـ 5:20 مساء على ستاد أحمد بن علي المونديالي، والسد مع الغرافة في قمة مباريات الجولة والتي ستقام في الـ 7:20 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وتختتم الجولة غدا بإقامة مباراتين يلتقي أم صلال مع السيلية في الـ 5:20 مساء على ستاد الجنوب، والشمال مع العربي في الـ 7:30 مساء على ستاد الثمامة المونديالي.