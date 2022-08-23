أنقذ الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان حامل اللقب من السقوط في أرض أتالانتا، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكانت الأنظار شاخصة نحو برغامو من أجل متابعة أقوى مباراة في المرحلتين الأوليين من الموسم الجديد، وقد نجح أتالانتا في إحراج حامل اللقب وكان قريبا من إسقاطه لولا بن ناصر الذي منح «روسونيري» نقطتهم الرابعة، فتراجعوا الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي الذي حقق فوزه الثاني تواليا بنتيجة كبيرة على مونتسا 4-0، وجاره إنتر الفائز على سبيتسيا 3-0.



وبعدما كانت مشاركته مفاجأة في ظل الحديث عن رحيله بسبب علاقته المتوترة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي قال صراحة عشية اللقاء إنه يريد «مهاجما يسجل أكثر من 6 أهداف» خلال الموسم، رد الأوكراني روسلان مالينوفسكي بأفضل طريقة من خلال وضع أتالانتا في المقدمة (29). وانتظر «روسونيري» حتى الدقيقة 68 ليطلق المواجهة من نقطة الصفر بفضل بن ناصر الذي أدرك التعادل بعد محاولة أولى صدها الحارس الأرجنتيني خوان موسو، فوصلت الكرة الى البديل سالماكرس الذي أبقاها في الملعب ولعبها عرضية لتصل الى الجزائري الذي أودعها الشباك.



كسر في ساق فينالدوم



إلى ذلك، تعرض روما الإيطالي لضربة قاسية بإصابة لاعبه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم بكسر في الساق اليمنى خلال التمارين، وفق ما أعلن نادي العاصمة.



ولم يحدد روما موعدا لتعافي اللاعب الهولندي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي والذي يتعرض لهذه الإصابة قبل 3 أشهر من مونديال قطر. وقال النادي الإيطالي على موقعه «عقب ضربة تلقاها خلال التدريبات، خضع فينالدوم لفحوصات سريرية في المساء كشفت عن كسر في الساق اليمنى».



وأضاف: «سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة».