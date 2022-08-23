أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار (4-1) على ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني في معقل الأخير «ملعب أنويتا».



وقال تشافي: «من الصعب دائما الفوز في هذا الملعب.. في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، وصنعنا الفارق».



وأردف: «إنه انتصار مهم جدا لنا، ويعزز عملنا ويظهر إصرارنا.. سوسييداد لعبوا بشكل مميز، وحاولت سحب الكرة بعيدا عنهم.. ومن هنا جاء تغيير طريقة اللعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد بكلتا الطريقتين».



وتابع: «الثبات على طريقة اللعب؟ سنرى، الأمر يعتمد على طريقة سير المباراة، واليوم كان علينا المجازفة، وهذا هو سبب التغييرات الهجومية.. وفي النهاية نجحت الأمور معنا».



وأتم: «رأيت دي يونغ بشكل جيد، ومع ذلك كان لديه سوء حظ في كرة الهدف الأول.. وبيدري وفيران توريس وجافي كانوا جيدين أيضا».



واحتفل الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره بتسجيله ثنائية ليقود برشلونة الى فوز أول هذا الموسم.



وكانت عقارب الساعة تشير الى مرور 46 ثانية فقط عندما افتتح برشلونة التسجيل بعد مجهود فردي للشاب اليكس بالده (18 عاما) الذي سار على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة تابعها ليفاندوفسكي داخل الشباك مفتتحا رصيده من الأهداف منذ انتقاله من بايرن ميونيخ الشهر الماضي ليحتفل ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره اليوم بأفضل طريقة ممكنة.



وللمفارقة، بات ليفاندوفسكي ثالث لاعب من برشلونة يسجل هدفا في عيد ميلاده وفي مرمى سوسييداد بالذات بعد البرازيلي رونالدينيو عام 2004، والفرنسي انطوان غريزمان العام الماضي.



لكن برشلونة الذي تعادل سلبا في مباراته الاولى ضد رايو فايكانو، لم ينعم طويلا بتقدمه لأن المهاجم السويدي الدولي الكسندر ايساك أدرك التعادل (6).



وشارك جناح برشلونة انسو فاتي بدلا من المهاجم فيران توريس في الدقيقة 62 فكان خيار مدربه تشافي في مكانه.



بعد مشاركته بدقيقتين مرر فاتي كرة بالكعب باتجاه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول حارس سوسييداد ليتقدم فريقه 2-1 (66).



وسرعان ما أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاتي (69).



وتوج فاتي مجهوداته بتسجيله الهدف الرابع بتمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي لينفرد بالحارس ويسدد داخل الشباك (79).