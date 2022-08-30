أسامة أبو السعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون قطاع الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم فهد الجنفاوي إن وزارة الأوقاف تتشرف هذا العام بتنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة والتي تقام برعاية سامية وكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وذكر الجنفاوي في تصريح صحافي: إن اللجنة العليا حددت انطلاق النسخة الحادية عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في 12 أكتوبر المقبل بعدما وضعت اللمسات النهائية لجميع فروع المسابقة، وأولها فرع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وهذا الفرع هو ما تتميز به الجائزة عن باقي المسابقات الدولية الأخرى.



الفرع الثاني: حفظ القرآن كاملا. الفرع الثالث: التلاوة واختيار أفضل الأصوات في القراءة. الفرع الرابع: صغار الحفاظ في حفظ القرآن الكريم كاملا، إضافة الى الفرع التقني للبحث عن أفضل ما تم إنتاجه وإصداره لخدمة القرآن الكريم.



وأضاف: إن جائزة الكويت الدولية تسعى للتميز في جميع الجوانب الفنية والتقنية وما يخص القرآن الكريم، مؤكدا أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لرعاية شؤون القران الكريم على جميع المستويات حتى توج هذا الاهتمام برعاية صاحب السمو أمير البلاد لهذه المسابقة التي تعتبر خير دليل على دعم مسيرة حفظ القرآن وتشجيع وإكرام حفظته. وأضاف: الجائزة حققت جملة من الإنجازات خلال مسيرتها في الأعوام العشرة السابقة ما جعلها تكون الأفضل بين قريناتها من الجوائز الدولية، وأبرزها وجود فروع متميزة غير موجودة في الجوائز الدولية الأخرى.