جنح الأحداث زادت من 993 قضية في 2020 إلى 2532 بمقدار 1539 قضية وبنسبة 155.0%

92.1 % انخفاضاً في قضايا جنح الصحافة من 38 قضية عام 2020 إلى 3 قضية عام 2021

618.5 % زيادة في قضايا جنح البيئة من 233 إلى 1674 في 2021 أي بمقدار 1441 قضية

82.4 % انخفاضاً في قضايا المرئي والمسموع من 17 قضية عام 2020 إلى 3 عام 2021



أسامة أبوالسعود

جهود كبيرة بذلتها النيابة العامة خلال عام 2021 لمتابعة مختلف القضايا الواردة اليها والتي ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة فيها من 17075 قضية عام 2020 إلى 22168 قضية عام 2021 بمقدار 5093 قضية أي بنسبة 29.8%.



«ووفقا للكتاب الاحصائي الذي اعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل تحت قيادة وكيل الوزارة المساعد سيد هاشم القلاف، وتنشر تفاصيله «الأنباء»، جاءت القضايا الواردة كالتالي:



قضايا الجنح



ارتفع إجمالي قضايا الجنح الواردة من 11602 قضية عام 2020 إلى 15850 قضية عام 2021 بمقدار 4248 قضية وبنسبة 36.6%.



وتشير الاحصائيات الى انه ارتفع عدد الوارد لقضايا الجنح في كل من: قضايا البيئة من 233 قضية عام 2020 إلى 1674 قضية عام 2021 أي بمقدار 1441 قضية وبنسبة 618.5%.



جنح الأحداث



اما قضايا جنح الأحداث فشهدت زيادة من 993 قضية في عام 2020 إلى 2532 قضية عام 2021 أي بمقدار 1539 قضية وبنسبة 155.0%.



تقنية المعلومات



وفيما يخص قضايا تقنية المعلومات زادت معدلات القضايا الواردة من 1810 قضايا عام 2020 إلى 2183 قضية عام 2021 أي بمقدار 373 قضية وبنسبة 20.6%.



مدمنو المخدرات



وفيما يخص قضايا مدمني المخدرات من 625 قضية عام 2020 إلى 750 قضية عام 2021 أي بمقدار 125 قضية وبنسبة 20.0%.



وأيضا ارتفع الوارد في قضايا جنح التجارة من 6136 قضية عام 2020 إلى 6841 قضية عام 2021 أي بمقدار 705 قضايا وبنسبة 11.5%.



وقضايا جنح شيكات من 1750 قضية عام 2020 إلى 1864 قضية عام 2021 أي بمقدار 114 قضية وبنسبة 6.5%.



جنح صحافة



بينما انخفض الوارد لقضايا الجنح في كل من:



قضايا جنح الصحافة من 38 قضية عام 2020 إلى 3 قضايا عام 2021 أي بمقدار 35 قضية وبنسبة 92.1%.



وفيمـــــا يخص قضايا المرئي والمســـــموع انخفـــض عــدد القضايا من 17 قضيــة عــام 2020 إلـى 3 قضايـا عـــام 2021 أي بمقـــدار 14 قضيــة وبنسبة 82.4%.