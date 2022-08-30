ليلى الشافعي



أقامت جمعية النجاة الخيرية مؤتمرا صحافيا بمقرها في منطقة صباح السالم، وذلك بحضور ممثل إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية سلمي المطيري، حيث أعلنت الجمعية من خلال المؤتمر عن خطتها لتنفيذ برنامج حملة إغاثة الصومال والتي يستفيد منها أكثر من 600 ألف إنسان متضرر في 6 محافظات صومالية. وقال رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل: حظيت حملة إغاثة الصومال بتفاعل عالمي عكس الثقة الكبيرة في دور الكويت الخيري العالمي، وتفاعل المحسنين مع النجاة الخيرية كواحدة من كبرى الجمعيات الكويتية العاملة في ساحات العطاء الإنساني.



وتابع الزامل: بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم قرابة 43 ألف متبرع ومتبرعة من داخل وخارج الكويت استطاعت الحملة جمع مبلغ مليون و181 ألف دينار، مما جعلها علامة إنسانية جديدة تضاف لرصيد الكويت الإنساني العالمي، ينفق منها نصف مليون دينار كويتي على قطاع الماء بواقع 50% من قيمة الحملة، و250 ألف دينار لقطاع الصحة بواقع 25%، و250 ألف دينار على قطاع الغذاء بواقع 25% من الحملة.



ومن ناحيته، بين مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري أن الحملة انطلقت بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية، مؤكدا أن تنفيذها يتم من خلال شركائنا من الجمعيات الرسمية المعتمدة في الوزارتين وبتنفيذ مباشر من النجاة الخيرية وذلك لتوثيق تبرعات أهل الخير وإرسالها لهم. وحول آلية تنفيذ حملة إغاثة الصومال، أجاب مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالتكليف عبدالله الشهاب: إن النجاة الخيرية وضعت لحملة إغاثة الصومال خطة مميزة شملت تغطية ثلاثة قطاعات حيوية وهي قطاع الماء وقطاع الغذاء وقطاع الصحة.



من جهته قال ممثل إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون سلمي المطيري: لدينا تنسيق مميز مع وزارة الخارجية لتنفيذ حملة إغاثة الصومال، ووصول المساعدات لمستحقيها وقامت النجاة الخيرية بالتنفيذ السريع.