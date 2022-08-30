تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 29 سبتمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة

تكليف «المالية» بالتنسيق مع «الأشغال» والبلدية والجهات المناسبة لمباشرة الأعمال اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد

دعوة «الإعلام» إلى إعداد جدول زمني يحدد نسب إنجازها لتنفيذ خططها ومتطلباتها الواردة في إستراتيجيتها (2021/2026)

تكليف «التربية» بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة في التعليم العام

مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين المستشار الصفران نائباً عاماً

29 سبتمبر " راحة " لموظفي الحكومة لتشجيعهم على التوجه للجان الانتخابية



تعيين هيئة أسواق المال ورئيس وحدة التحريات المالية لاحقاً



قبول استقالة عيسى الكندري وتعيين د. محمد الفارس وزيرا لشؤون مجلس الامة بالوكالة ود. رنا الفارس وزيرة لشؤون الاسكان بالوكالة



مجلس الوزراء: تعطيل العمل في الجهات الحكومية يوم الخميس 29 سبتمبر باعتباره يوم راحة



مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف مشروع مرسوم بتعيين المستشار سعد عبدالكريم الصفران نائبا عاما. وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس أن الموافقة صدرت بناء على عرض وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وقرر المجلس اعتبار يوم التصويت الموافق 29 سبتمبر المقبل يوم راحة لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات، لتشجيعهم على الذهاب الى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، على ان يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للجهات التي لها طبيعة عمل خاصة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تعيين هيئة أسواق المال ورئيس وحدة التحريات المالية سيتم لاحقا. هذا، وصدر مرسوم بقبول استقالة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري، وصدر مرسوم آخر نص على تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بالإضافة الى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة، وتعيين وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بالإضافة إلى عملها وزيرة دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.

مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين المستشار الصفران نائباً عاماً

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس أنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعرض وزير العدل اعتمد مجلس الوزراء اليوم الاثنين مشروع مرسوم بتعيين المستشار سعد عبدالكريم الصفران نائبا عاما.

29 سبتمبر " راحة " لموظفي الحكومة لتشجيعهم على التوجه للجان الانتخابية

كما نشرت " الأنباء" الأسبوع الماضي ،اعتمد مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم التصويت الموافق 29 سبتمبر المقبل يوم راحة لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات ، لتشجيعهم على الذهاب للجان الانتخابية والادلاء بأصواتهم ، على ان يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للجهات التي لها طبيعة عمل خاصة.

تعيين هيئة أسواق المال ورئيس وحدة التحريات المالية لاحقاً







قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل "الأنباء" إن تعيين هيئة أسواق المال ورئيس وحدة التحريات المالية سيتم لاحقا.

قبول استقالة عيسى الكندري وتعيين د. محمد الفارس وزيرا لشؤون مجلس الامة بالوكالة ود. رنا الفارس وزيرة لشؤون الاسكان بالوكالة

صدر اليوم الاثنين مرسوم رقم 148 لسنة 2022 بقبول استقالة عيسى أحمد الكندري وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.



كما صدر المرسوم رقم 149 لسنة 2022 فيما بتعيين كل من:



1 - الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة.



2 - دكتورة رنا عبدالله الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى عملها وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالوكالة.

مجلس الوزراء: تعطيل العمل في الجهات الحكومية يوم الخميس 29 سبتمبر باعتباره يوم راحة

تكليف المالية بمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد

تكليف الداخلية بمواصلة العمل على توحيد الجهود والتعامل مع ظاهرة العنف والمشاجرات بكافة أشكالها

تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل برئاسة وزير التربية

























برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي وتضم في عضويتها وزيري الشباب والشؤون

مجلس الوزراء: لجنة لمتابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل

وفيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:

تنفيذا للتوجيهات السامية والتي جاءت بخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتاريخ 22/6/2022، والذي تضمن الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعاته وآماله، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بالعمل على توفير سبل الراحة للشعب الكويتي خلال عملية الاقتراع، وبمناسبة صدور المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ولتمكين أكبر قدر ممكن من المواطنين لممارستهم حق الانتخاب، فقد قرر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري لرغبته في الترشيح لانتخابات مجلس الأمة القادمة، وأحيط المجلس علما كذلك بصدور مرسوم بتعيين كل من:

- د.محمد عبداللطيف الفارس ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ـ بالإضافة إلى عمله ـ وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة.

- د.رنــــــا عبدالله عبدالرحمن الفارس ـ وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ بالإضافة إلى عملها ـ وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الوزير المستقيل طيلة فترة توليه مهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن العرض المقدم من الهيئة العامة للصناعة عن رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بترجمة تلك الرؤى وصولا إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وموافاة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخه بتقرير يبين مراحل التنفيذ والإنجاز في هذا الشأن.

وتدارس مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع «القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد»، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة) لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، وتهيئة كافة الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به.

ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بشأن تقرير بأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخصوص برنامج العمليات المقابلة «الأوفست»، وقرر مجلس الوزراء التأكيد على اختصاص الجهات الحكومية بإعداد كراسات الشروط المرجعية والمواصفات الفنية والتكاليف الخاصة بمشاريع الأوفست التي يتم تنفيذها لصالحها، وتكليف هذه الجهات بضوابط تكفل حسن الأداء وسرعة تنفيذ المشاريع.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب المشكلة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بشأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخصوص إعداد رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى (لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل) وتكون برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم في عضويتها (وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية) وتختص بالتالي:

- بالنظر في كافة الموضوعات المتصلــــة بمخرجات التعليم وسبل ربطها بسوق العمل في الكويت.

- الإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بوضع آليات الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين.

- الإشراف على إبراز الدور الإعلامي لتشجيع الطلبة المقبلين على المراحل الدراسية الجامعية وإرشادهم نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء توضح من خلالها الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقريرين الأول والثاني للسنة الأولى الخاص بمتابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام (2021- 2026)، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الإعلام بإعداد جدول زمني يحدد نسب إنجاز الوزارة لتنفيذ خططها ومتطلباتها الواردة في استراتيجيتها (2021/2026)، وموافــــاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بالتقرير القادم.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام، وبهذا الصدد اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف وقياديي وزارة التربية، بشأن المشروع الذي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد ومناهج وسبل تعليمية معتمدة عالميا وتوسيع مجال الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها برنامج STEM على سبيل المثال وذلك تحت مظلة وزارة التربية، على أن يتم البدء بالنظام بشكل تدريجي وفق المراحل التعليمية لمدارس البنين والبنات للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسبا ومحققا للصالح العام بشأن المشروع.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تنفيذ مشروع العداد التسجيلي للكويت 2021، وقرر مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية على التعاون المستمر مع الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وتزويدهم بالبيانات الإحصائيـــة اللازمة لإتمــام الإحصــاء والتعداد التسجيلي.

وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بالإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبذولة في تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي للكويت.

ومن جانب آخر، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء علما بملابسات حادث الحريق الذي اندلع في مستودعات ميناء عبدالله، والذي تم التعامل معه والسيطرة الكاملة على الحريق وإخماده بسرعة قياسية.

هذا، وقد أشاد مجلس الوزراء بكفاءة رجال قوة الإطفاء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات المشاركة، معربا عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة في سبيل التعامل مع حادث الحريق واحتوائه، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار سعد عبدالكريم سعد الصفران - نائبا عاما، وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير، سائلا المولى عز وجل له كل النجاح والتوفيق.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين السيول والفيضانات التي اجتاحت عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي راح ضحيتها المئات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية الصومال وجمهوريــة الســــودان وجمهوريـــة باكستـــان الإسلامية حكومات وشعوبا ولأسر الضحايا خاصة إزاء هذه الكارثة الإنسانية المدمرة التي اجتاحت أراضيهم.

تكليف «الداخلية» بمواصلة العمل للتعامل مع ظاهرة العنف والمشاجرات بكل أشكالها

اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن ظاهرة العنف والمشاجرات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الإعلام، وزارة التربية، الهيئة العامة للشباب والجهات التي تراها مناسبة لمواصلة العمل بين قطاعات الدولة ذات الصلة لتوحيد الجهود والتعامل مع هذه الظاهرة بكل أشكالها وفق رؤية مستدامة مبنية على أسس علمية وتوعوية مدروسة لسلامة المجتمع، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية بما يتم بهذا الشأن.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لرؤساء وأعضاء اللجان الوزارية على جهودهم المخلصة في القيام بالمهام المناطة بهم.

دعوة الأطراف الليبية لوقف الاشتباكات

أعرب مجلس الوزراء عن قلقه وأسفه لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق وتقويض استقرار بلاده، مؤكد على موقف الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ودعوته لكافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لها تطلعاتها في التنمية والازدهار.