دارين العلي



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم عن انطلاق ورشة عمل للطلبة بين 12 و18 سنة بهدف غرس المفاهيم البيئية لديهم ضمن الخطة التي تقوم بها الهيئة لرفع الوعي المجتمعي البيئي وخاصة الطلبة والناشئين.



وقالت في تصريح لـ«الأنباء» ان الورشة تمتد لمدة يومين ستشمل زيارات متعددة للإدارات والمختبرات وزيارات ميدانية للتوعية بعمل الهيئة في المحافظة على البيئة.



ولفتت إلى انه تمت زيارة إدارة البيانات للاطلاع على موقع بيئتنا وما تحويه من خرائط ودراسات وأبحاث ومحطات رصد البيئة البحرية والبرية وجودة الهواء، وكذلك زيارة مركز المختبرات التحليلية وكيفية عملها في تحليل العينات للتأكد من أنها وفق الحدود المسموح بها وفق لوائح الهيئة.



وأشارت إلى زيارة إدارة الالتزام البيئي للاطلاع على طبيعة المخالفات وبنودها وكيفية تحرير مخالفة وتقديم شكاوى في حال رصد أي مخالفة والتأكيد على وجود ضباط قضائيين يقومون بدورهم في حماية البيئة، مضيفة أن الورشة شملت مكتبة الهيئة للاطلاع على الدراسات والأبحاث التي تفيدهم في دراستهم.



وأوضحت أن الورشة ستتضمن زيارة تفتيشية ميدانية إلى أحد المصانع برفقة الطلاب للاطلاع على الاشتراطات البيئية والمعايير التي يتبعها المصنع في تأدية عمله وما إذا كانت متطابقة مع اشتراطات الهيئة وقانون حماية البيئة.



وأضافت ان الورشة التي يتم تنظيمها بشكل سنوي تضم لهذا الموسم 30 طالبا وهناك خطة أن تكون العام المقبل لمدة أسبوع كامل، آملة أن يأخذ الطلاب حقهم في التعرف على دور المواطن والمقيم في تطبيق قانون حماية البيئة والحفاظ عليها.