عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق جزئي لطريق الغزالي، وذلك خلال فترة الفجر (من 1 صباحا وحتى 5 صباحا) بالاتجاهين ولمدة 5 أيام ابتدأ من فجر الثلاثاء 30 الجاري.



واضافت هيئة الطرق انه يرجى اتباع العلامات الإرشادية واتخاذ الطرق البديلة أوقات الإغلاق. من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة جهاز المناقصات العامة لتمديد الاقفال لمناقصة دراسة وتصميم أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي عبدالله السالم والنزهة أسبوعين، كما حصلت الوزارة كذلك على موافقة الجهاز لنشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق رقم 1 للمناقصة.