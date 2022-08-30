أكد نائب رئيس مجلس الادارة في الهلال الاحمر أنور الحساوي وقوف الكويت الى جانب السودان في مواجهة كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت البلاد في موسم الامطار 2021.



وقال الحساوي في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه الأمين العام للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى إن الهلال الاحمر يعتزم توزيع مساعدات لالف أسرة سودانية في منطقة (المناقل) بولايتي (الجزيرة) و(نهر النيل) تتضمن مواد غذائية وايوائية وصحية.



واعرب عن الامل في أن تسهم المساعدات الاغاثية التي تقدر قيمتها بحوالي ربع مليون دولار أميركي في تلبية احتياجات الاسر المتضررة في السودان.



من جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الاحمر تقديمها مساعدات إغاثية عاجلة الى باكستان جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم، وأسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.



وأكدت الامين العام للجمعية مها البرجس لـ«كونا» عقب لقائها سفير باكستان لدى الكويت مالك فاروق تضامن الكويت مع جمهورية باكستان حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لها.



وقالت إن الجمعية ستقدم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية والصحية اللازمة إلى النازحين من المناطق المتضررة لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة والتغلب عليها، مبينة أن الفريق الميداني في الجمعية سيقوم بتأمين سلامة النازحين المتضررين وتقديم الاحتياجات الغذائية والطبية واللوجستية.



وأعربت عن تعازيها بضحايا كارثة السيول، لاسيما ان الفيضانات الحالية التي تعرضت لها الاقاليم الباكستانية تحولت إلى واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.



من جهته، أشاد السفير فاروق في تصريح مماثل لـ«كونا» بجهود الجمعية لما تقدمه من مساعدات انسانية عاجلة للدول المنكوبة وتلبية النداءات الانسانية ومد يد العون للمتضررين.



وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي وبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة في ظل ما تمر به بلاده من ظروف صعبة واستثنائية.



يذكر أن السيول والفيضانات التي تشهدها باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد ونتج عنها سقوط قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.