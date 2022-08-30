بشرى شعبان



اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة جولاتها التفتيشية على مواقع العمل خلال فترة الظهيرة لمتابعة الالتزام بقرار عدم العمل في المناطق المكشوفة بناء على القرار الخاص بمنع تشغيل العمالة بين الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا من يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس الجاري، وجاءت الجولة الختامية في منطقة المطلاع.



هذا، وأعلنت الهيئة أن إجمالي عدد المخالفات المرصودة منذ بداية يونيو بلغ أكثر من 360 مخالفة على شركات لم تلتزم بالقرار، في حين بلغ إجمالي عدد المواقع التي جرى التفتيش عليها 420 موقعا، في حين جرى تسجيل 450 إخطارا بتلافي المخالفات خلال الجولات التفتيشية.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد العمالة في المواقع المخالفة تجاوز 600 عامل، في حين بلغ عدد البلاغات التي تم تلقيها عبر الخط الساخن 20 بلاغا فقط. وأشار بيان الهيئة إلى أن إحصائية الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري تضمنت أن مركز السلامة المهنية نفذ جولات تفتيشية على 20 موقعا مختلفا تمكن خلالها من رصد 20 مخالفة لشركات لم تلتزم بالقرار وجرى إصدار محاضر تلافي حيث تواجد في المواقع المخالفة 20 عاملا.