يحيى حميدان



تقدمت إدارة نادي الكويت باستئناف على عقوبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاعبيه عقب الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الفريق أمام جبلة السوري في ختام دور المجموعات خلال مايو الماضي.



وقرر الاتحاد القاري في اجتماعه أمس إيقاف إبراهيم كميل 8 مباريات، والحارس ضاري العتيبي ويوسف ناصر 6 مباريات، والحارس عبدالرحمن كميل 4 مباريات، والاكتفاء بقرار البطاقة الحمراء لمشاري غنام، مع تحذير كل من شريدة الشريدة، فواز الفضلي، شاهين الخميس وسلطان الفرج، مع إقرار عقوبة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار على إدارة النادي.



إلى ذلك تضع إدارة فريق الكرة بنادي الكويت اللمسات الأخيرة لصفقة ضم الحارس أحمد عادي لصفوف الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية غدا الأربعاء.



وتسعى الإدارة الكويتاوية لتعزيز مركز حراسة المرمى بعنصر ذي خبرة نظرا لصغر سن الحارس الحالي ضاري العتيبي وقلة خبرته.



إلى ذلك، ووافقت إدارة الكويت على إعارة لاعب الوسط شريدة الشريدة إلى كاظمة لمدة موسم واحد، على أن يعود لصفوف «الأبيض» عقب انتهاء الموسم الحالي.

ويريد الشريدة الحصول على فرصة للعب مع «البرتقالي» بسبب «زحمة اللاعبين» في مركزه بنادي الكويت وهو ما يقلل من فرص مشاركته حتى كبديل.