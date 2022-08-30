عبدالعزيز جاسم



تمكن اليرموك من الظفر بصدارة دوري «زين» للدرجة الأولى بعد تمكنه من الفوز على الصليبخات 2-1، وتعادل الشباب مع برقان 0-0 مع انطلاق مباريات الجولة الأولى.



وجاءت فوز «أبناء مشرف» بعد أن تمكن من التقدم في النتيجة بهدفين عن طريق محترفيه الإكوادوري جيري جبريل والنيجيري براون إيدي الذي تعرض للطرد مع نهاية الشوط الأول، فيما سجل للصليبخات محترفه النيجيري شيبويزي أوبي.

من جهته، قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك يوسف العنزي إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة في أول ظهور لهم وتمكنوا من تحقيق الفوز رغم النقص العددي مع نهاية الشوط الأول بعد طرد المحترف براون، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بشكل جيد في أول ظهور رسمي مع المدرب الجديد البرتغالي جورجي بيشاو.



وأضاف أن التزام اللاعبين بخطة المدرب وتعليماته ساهمت كثيرا في تحقيق الفوز، لافتا إلى أن مستوى اليرموك سيرتفع من مباراة لأخرى لأن لدينا ثقة كبيرة بمستوى اللاعبين وإمكاناتهم.



إلى ذلك، سيطر التعادل السلبي على لقاء الشباب وبرقان حيث تحلى اللقاء بتحفظ كبير من الفريقين وسط ندرة الفرص التي سنحت لهما.