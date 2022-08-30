يعقوب العوضي



سيكون منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين على موعد ناري اليوم لمقابلة نظيره البحريني في الـ 6.00 اليوم على صالة أم الحصم في البحرين لحسم البطاقة الخامسة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين لكرة اليد في كرواتيا 2023.

وكان «الأزرق» قد تحصل على المركز الثالث في المجموعة الثانية وواجه المنتخب الاوزبكستاني في مباراة الملحق أمس الأول وتغلب عليه بنتيجة 22-20.



وفنيا، لا شك أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ديغو غونزاليس ومساعده المدرب الوطني حسين حبيب قد أعدوا العدة للمواجهة المنتظرة والتي تمثل طموح الفريق عامة، إذ وضع المدربان النقاط على الحروف لعلاج مواطن الضعف الفنية وتعزيز مكامن القوة، ولكن لا بد من الإشارة إلى ضرورة الحضور الذهني وعدم الاندفاع في الهجوم والتريث في إنهاء الهجمات.

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي خيطان مع مدرب حراس المرمى التونسي قيس بن عمر رسميا.