مبارك الخالدي



قال أمين السر العام الناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي لـ «الأنباء» إن إدارة «الأخضر» وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم استكملت الكثير من الخطوات اللازمة لاستضافة فريق السيب العماني المقرر وصوله إلى البلاد السبت المقبل لمواجهة الفريق في ربع نهائي بطولة الاتحاد الآسيوي.



وبين أن اتحاد الكرة أنهى وبالتعاون مع الجهات الرسمية كافة التأشيرات الخاصة ببعثة الفريق العماني من الأجهزة الفنية والطبية ولاعبيه المحترفين وكذلك طاقم التحكيم بالكامل، كما قامت إدارة النادي بحجز مقر الإقامة في أحد الفنادق التي تم اختيارها من إدارة السيب، مضيفا أن إدارة النادي سلمت قائمة الفريق بالكامل بما فيها المحترفون على ان يتم اختيار اللاعبين المشاركين في المباراة من قبل الجهاز الفني.



وأعرب المزيدي عن ثقته بلاعبي «الأخضر» والجهاز الفني بتجاوز ضغط المباريات المتواصل، لافتا إلى أنها محطات مهمة في مسيرة الفريق للمنافسة وفي مقدمتها مواجهة فريق السالمية اليوم ضمن الجولة الثانية لدوري «زين» الممتاز.