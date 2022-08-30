ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري «زين» الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع السالمية صاحب الـ 3 نقاط مع العربي برصيد نقطة واحدة، وذلك على ستاد صباح السالم.



وكان «السماوي» قد فاز على التضامن بهدف نظيف في الجولة الماضية فيما تعادل «الأخضر» مع النصر بهدف لكل منهما، وبالتالي فإن فوز أحدهما اليوم سيقفز به إلى الصدارة مؤقتا قبل استئناف باقي المباريات الخميس والجمعة.



وبالطبع، لا يمكن الحكم على مستوى الفريقين من مباراة واحدة في انطلاقة الدوري، لذلك يسعى كل فريق إلى إثبات أحقية المنافسة على الصدارة في مباراة اليوم، فالسالمية بقيادة مدربه محمد إبراهيم حقق فوزا مطلوبا على التضامن بهدف نظيف لكن عليه معالجة إهدار الفرص من مهاجميه بعدما ضاعت منه عدة فرص لتعزيز هدفه والتي تصدى لبعضها حارس التضامن سعود الجناعي، فيما تسرع لاعبو «السماوي» في التعامل مع فرصهم لذلك من المتوقع أن يجري المدرب إبراهيم تعديلات على تشكيلته اليوم خصوصا في الجانب الهجومي كما أنه سيحتاط كثيرا لمنع لاعبي «الأخضر» من التغلغل إلى منطقة جزاء فريقه ويأتي ذلك بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرمى حارسه عبدالرحمن الفضلي، كما سيعتمد على عناصر ذات خبرة في تنفيذ مهامه ودعم هجومه بالعراقي أسو رستم.



أما «الأخضر» فقد تعثر في افتتاح الدوري بالتعادل مع النصر وأنقذه الحارس سليمان عبدالغفور من الخسارة بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ويتحمل لاعبوه فقدان نقطتين بسبب إضاعتهم لمجموعة من الفرص السهلة بسبب عدم تركيز لاعبيه بعدما دفع المدرب ترينشوفسكي بالثلاثي الهجومي المحترف السنوسي الهادي وإيدو ودياكيتي منذ البداية ووصل «الأخضر» أكثر من مرة لمناطق الخطورة لكنه لم يسجل سوى هدف واحد، كذلك يحب على المدرب معالجة القصور في خط الدفاع بعدما كثرت به الثغرات وهددت مرمى حارسه عبدالغفور.