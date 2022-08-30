أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة أن الهيئة لن تتأخر في دعم كل المواهب من خلال تسخير الإمكانيات المادية والفنية والإدارية لإنجاح خطة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة المقبل من خلال توجيهات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة حمود فليطح.



وقال الهدبة خلال زيارة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم العشبية التي تأتي ضمن خطة الاتحاد المدرسي «صيفنا في مدارسنا»: نتطلع لأن تكون تلك المواهب التي نجحت في الوصول لهذه المرحلة من التفوق الرياضي نواة للمنتخبات الوطنية المختلفة وتنجح في تحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من خلال المشاركات الخارجية.



إلى ذلك، توج فريق B 32 بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية للرجال التي نظمها قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة ضمن فعاليات «صيفكم بارد» بينما جاء فريق سبورتي في المركز الثاني وفريق A32 ثالثا.