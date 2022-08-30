أسامة المنصور



أكد رئيس نادي 965 للمحركات الشيخ محمد الخالد الصباح في تصريح لـ «الأنباء» أن موسم نادي 965 للمحركات سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أنه سيكون حافلا بالعديد من الفعاليات الرياضية المعنية برياضة المحركات، مشيرا إلى أن تنوع الفعاليات سيسهم في تطوير الرياضة والرياضيين، معربا عن أن الآمال معقودة في بناء جيل جديد يحمل الهوية الكويتية التي دائما ما تتميز بالإنجازات في المحافل العالمية.



وأضاف أن مجلس إدارة نادي 965 للمحركات في اجتماعه الأخير اتفق على البدء في تنفيذ استراتيجية توازي الطموح، والتي تأتي من منطلق دعم رياضة المحركات الكويتية بشتى صورها، لافتا إلى أن إدارة النادي تسعى إلى تنظيم بطولات محلية ذات صبغة دولية سواء على مستوى رياضة السيارات أو رياضة الدراجات النارية وصولا إلى الرياضات البحرية الميكانيكية، مؤكدا أن أبواب النادي ستكون دائما مفتوحة للجميع.



وأفاد الخالد بأن هناك تعاونا مثمرا وإيجابيا قد تلمسته إدارة النادي مع الهيئة العامة للرياضة لتفعيل الرياضة الميكانيكية واستقطاب العدد الأكبر من الشباب الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة النادي سوف تستعين في تنظيم البطولات التي سيقيمها بالخبرات الكويتية إداريا وفنيا وإعلاميا.