باهي أحمد



شهد قطاع المطاعم والمقاهي في الكويت تطورا ملحوظا مؤخرا، إذ باتت مرافق القطاع هي الوجهة الأبرز للمواطنين والمقيمين داخل البلاد، وهو ما واكبه القائمون على المطاعم باستقطاب كل جديد من أطعمة ونكهات مميزة في أي مكان بالعالم، وصولا إلى خروج منتجات كويتية خاصة يتميز بها كل مطعم عن الآخر بلمسات محلية أضافت تنوعا وتنافسية ملحوظة في القطاع.

وعلى الرغم من التنوع المستمر في وجبات المطاعم بالكويت، تظل وجبة «البرغر» متربعة على أعلى قائمة الوجبات المفضلة لدى المواطنين والمقيمين، إذ إن البرغر يعتبر الوجبة الأكثر طلبا من قبل مستخدمي تطبيقات التوصيل للمطاعم في الكويت، وتستحوذ وحدها على ما يناهز 40% من حجم تلك الوجبات.

وتشير معلومات، حصلت عليها «الأنباء» من مصادر مطلعة على أعمال القطاع، إلى ان إحدى العلامات التجارية الشهيرة المتخصصة في بيع البرغر تسيطر وحدها على أكثر من 25% من إجمالي طلبات المواطنين والمقيمين عبر التطبيقات المختلفة.

وفيما تستحوذ وجبات البرغر على 40% من الطلبات، فإن أبرز العوامل في رفع معدلات الطلب على تلك الوجبة تتمثل في سرعة إعدادها وتوصيلها، إذ لا تستغرق وقتا طويلا لحين توصيلها إلى العملاء، وصولا إلى الإبداع إذ يحاول كل مطعم أن يضع لمساته الخاصة لجهة أنواع اللحوم المستخدمة وبقية المواد الإضافية وصولا إلى حصولهم على نكهات خاصة جعلت وجبة البرغر تشهد تنوعا غير مسبوق في السوق المحلي.

أما نسبة الـ 60% المتبقية لحجم طلبات المواطنين والمقيمين للوجبات الغذائية عبر التطبيقات فتتنوع خياراتهم فيها إذ تضم قائمة طعام تلك النسبة خيارات محدودة يأتي على رأسها وجبات البيتزا والمأكولات العربية والكويتية، وصولا إلى الحلويات والقهوة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر أن حجم الطلبات من خلال التطبيقات شهد انخفاضا كبيرا خلال الصيف نظرا لسفر عدد كبير من مستخدمي تلك التطبيقات لقضاء العطلة بالخارج، مشيرة إلى أنه نظرا لانخفاض الطلبات بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين لم يؤثر رفع أسعار المطاعم ما بين 15 و30% على الطلب، كما لم يتبين الأثر الحقيقي لرفع الأسعار حتى الآن.