حصلت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، الوكيل المعتمد لسيارات إيسوزو في الكويت، على المركز الأول كأفضل وكيل على مستوى الشرق الأوسط من بين 58 وكيلا، مما جعلها الشركة الأولى في الشرق الأوسط التي حققت هذا الإنجاز الرفيع المستوى.

وقد قام بإجراء هذا التقييم وفد رفيع المستوى من مصانع إيسوزو اليابان من خلال عمل جولة حول الشرق الأوسط لتقييم الوكلاء المشاركين.

والجدير بالذكر أنه تم استناد معايير التقييم الى ثلاثة محاور رئيسية، حيث حصلت إيسوزو بهبهاني على المركز الأول في كل من المبيعات وخدمة الصيانة وقطع الغيار.

ومعلقا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لإيسوزو عبد الغني بهبهاني: «إننا فخورون لحصولنا على درع المركز الأول لكل من استشاري مبيعات وفنيين معتمدين ومستشاري قطع الغيار وإداريين محترفين، ونحن نهنئ أنفسنا بفريق إيسوزو الذي اعتدنا على تميزه ونشكر جهوده المستمرة التي من شأنها زيادة عزمنا وإصرارنا على مواصلة مسيرتنا وسعينا لتلبية كل احتياجات عملائنا وتأديتها على أكمل وجه وتجاوز توقعاتهم، إذ إننا في إيسوزو بهبهاني نؤمن إيمانا بالغا بأهمية تدريب فريق عملنا ونحرص على تطوير مهاراته من خلال عقد دورات تدريبية مستمرة وإخضاعهم لاختبارات تقييم أداء دورية.

وبهذه المناسبة أتقدم باسمي وبالنيابة عن فريق الصيانة والمبيعات في إيسوزو بهبهاني بالشكر الجزيل لشركائنا في «إيسوزو» اليابان ولعمليات الشرق الأوسط، الذين لولا دعمهم لما كان ممكنا الوصول لهذا المركز المتميز».

جدير بالذكر أن فريق مبيعات المركبات وقطع الغيار وفريق الخدمة في إيسوزو بهبهاني يخضعون باستمرار إلى دورات تدريبية عالية المستوى ويعد الفريق الأفضل من حيث التأهيل والتدريب على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط، كذلك على الصعيد المحلي تتوافر لدينا خدمات صيانة متنقلة لخدمة مركبات إيسوزو في مخازن وورش كبرى الشركات.