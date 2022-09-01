أعلن جهاز حماية المنافسة عن إطلاق 6 خدمات الكترونية جديدة ضمن سلسلة خدماته التي تسهل تقديم الشكاوى والبلاغات للمراجعين عبر الموقع الرسمي للجهاز.



وقال الجهاز في بيان صحافي ان خدماته المطروحة تشمل تقديم شكوى، وتقديم بلاغ، وطلب استثناء، وتقديم تظلم من قرارات مجلس الادارة، والتشاور ما قبل تقديم طلب تركز اقتصادي، واعتراض على طلب التركز الاقتصادي.



وأضاف الجهاز أن العمل جار على استكمال الخدمات التي من شأنها ان تعمل على تطوير ادائه، مشددا على ان الخدمات الست يمكن الاستفادة منها عبر الدخول الى موقع الجهاز الالكتروني www.cpa.gov.kw، واتباع الخطوات الواردة في كل خدمة بالتسلسل وصولا الى استكمالها.



وأشار الجهاز الى ان إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.



وأكد الجهاز حرصه على تطوير أدواته بما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه الاقتصادات العالمية في المنافسة في مواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من ادواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.