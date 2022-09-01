«بيتك» يتصدرها بـ 8.3 مليارات دينار تمثل 18% من الإجمالي.. يليه «الوطني» بـ 7.9 مليارات

تراجع جماعي طفيف لمؤشرات «البورصة» بنهاية أغسطس.. و1.2 مليار دينار السيولة المتدفقة



شريف حمدي



شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية قفزة لافتة منذ بداية العام الحالي، بلغت 4.3 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 10.4%، وذلك بنهاية تعاملات اغسطس ببلوغ القيمة 45.7 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارا بنهاية ديسمبر من العام الماضي.



وتأتي هذه القفزة على وقع زخم شرائي حظيت به العديد من الأسهم بشكل عام، والقيادية ذات القيم السعرية المرتفعة المدرجة بالسوق الأول على وجه الخصوص، وهو ما يظهر من ارتفاع مؤشر السوق الأول منذ بداية العام حتى نهاية جلسة امس المتزامنة مع نهاية اغسطس بنسبة 12.5%.



وتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» أن 27 شركة مدرجة بالسوق الأول حظيت بـ 87% من القيمة السوقية، بإجمالي 35.9 مليار دينار، مقابل 9.8 ملايين دينار لأسهم السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات المدرجة، كما أظهر الرصد مايلي:



٭ جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 8.3 مليارات دينار تشكل 18% من إجمالي القيمة، ويحظى سهم «بيتك» بنشاط ايجابي لافت منذ اقتراب عملية الاستحواذ الكامل على بنك اهلي متحد البحرين.



٭ حل ثانيا بنك الكويت الوطني بقيمة 7.9 مليارات دينار تشكل 17.2% من الإجمالي.



٭ في المرتبة الثالثة حل البنك الأهلي المتحد ـ البحرين بقيمة سوقية 3.4 مليارات دينار تشكل 7.3% من الإجمالي.



٭ رابعا جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة سوقية 6.7 مليارات دينار تمثل 6.7% من القيمة.



٭ بالمرتبة الخامسة حلت شركة زين بقيمة 2.6 مليار دينار بنسبة 5.6%.



٭ سادسا، حلت شركة اجيليتي بقيمة سوقية 2.2 مليار دينار بنسبة 4.8%.



٭ في المركز السابع حل بنك الخليج بقيمة تقدر بـ1.1 مليار دينار تشكل 2.4% من الاجمالي.



٭ في المرتبة الثامنة جاءت شركة المباني بقيمة 1.03 مليار دينار بنسبة 2.2%.



٭ تاسعا جاء بنك برقان بـ798 مليون دينار بنسبة 1.7%.



٭ في المرتبة العاشرة جاءت شركة صناعات بـ612 مليون دينار تشكل 1.3% من إجمالي القيمة السوقية.



٭ في الترتيب من الحادي عشر حتى السابع والعشرين بين الأعلى استحواذا على القيمة السوقية بالبورصة تراوحت النسب ما بين 1.08% لبنك وربة و0.23% لشركة المتكاملة.



وعلى وقع النشاط الايجابي في مجمله لسوق الأسهم، يتوقع ان يستمر ارتفاع القيمة السوقية بدعم النمو الملحوظ في النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة، فضلا عن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في الأسواق العالمية لأكثر من 100 دولار للبرميل.



وفي سياق آخر، أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر اغسطس الجاري على تراجع جماعي على مستوى مؤشراتها، وهو ما انعكس على القيمة السوقية التي خسرت بنهاية الشهر 0.01% بنحو 52 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 45.77 مليار دينار مقارنة بـ 45.82 مليارا نهاية يوليو الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا لافتا بنهاية تعاملات الشهر، وذلك بنسبة 34% بمحصلة اجمالية 1.2 مليار دينار من 927 مليون دينار في يوليو الماضي، وتركزت السيولة أغلب تعاملات الشهر حول اسهم البنوك خاصة بيتك وأهلي متحد، كما شهدت أحجام التداول ارتفاعا كبيرا بنسبة 82%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 6.2 ملايين سهم مقابل 3.4 ملايين سهم في تعاملات يوليو الماضي.



وارتفعت معدلات السيولة واحجام التداول خلال اغسطس مقارنة بالشهر الذي سبقه بشكل لافت، نظرا لانخفاض عدد جلسات يوليو بسبب تعطل السوق بمناسبة عيد الأضحى.



وأنهت البورصة تعاملات الشهر على تراجع جماعي، وذلك على النحو التالي: انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسرا 9 نقاط ليصل إلى 8594 نقطة تراجعا من 8603 نقاط نهاية يوليو الماضي، وحقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 0.1% بعد خسارته 7 نقاط ليصل إلى 5868 نقطة من 5875 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% بخسارته 7 نقاط ليصل إلى 7709 نقاط من 7716 نقطة.