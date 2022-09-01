أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت في المراحل النهائية لترسية عقود توريد 63 برج حفر مختلف الأحجام بقيمة 750 مليون دينار (ما يعادل 2.5 مليار دولار) على مجموعة كبيرة من الشركات العالمية وشركتين محليتين.

وقال المصدر إن «نفط الكويت» سوف تغلق باب استيضاح المقاولين اليوم الخميس ليتم بعدها تلقي العروض المالية والترسية النهائية في غضون شهر ونصف إلى شهرين.

وذكر أن العقد يعتبر الأضخم خلال 2022 وتم تقسيمه إلى 4 حزم لتغطي جميع احتياجات الكويت من منصات الحفر والصيانة والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ شركة نفط الكويت يتم تغيير طريقة طرح العقد من ممارسة إلى مناقصة، وذلك للحفاظ على المال العام ومنع التلاعب في الأسعار من قبل المقاولين، فضلا عن اختصار الوقت المستغرق من الطرح الى الترسية لأكثر من النصف، حيث استغرقت المناقصة الحالية نحو 6 أشهر فقط بدلا من عام إلى عام ونصف العام في السابق.



وقال إن عملية توريد أبراج الحفر سوف تستغرق عاما من تاريخ توقيع العقود، ولذلك قررت الشركة تمديد العقود الحالية لمدة سنة لتتزامن مع دخول المنصات الجديدة.



وشدد على ان هناك تعليمات وتشديدات من القيادة السياسية بسرعة تنفيذ العقود النفطية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للكويت وزيادة القدرة الإنتاجية اعتبارا من العام المقبل.