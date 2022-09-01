أظهرت بيانات حكومية يابانية انخفاضا في صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 6.6 ملايين برميل او (213 ألف برميل يوميا).



وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي أن الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 8.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 11.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل الى 2.62 مليون برميل يوميا للشهر الـ12 على التوالي، واشارت الوكالة الى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 97.7% من الإجمالي مرتفعة بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.