كشفت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن الاسم التجاري الجديد للدفع المسبق وهو «go»، حيث تهدف الشركة لتزويد عملائها بمجموعة واسعة من الخدمات الحصرية والشخصية، مشيرة إلى أن هذا الاسم الجديد جاء ليحل محل خدمة «allo» للدفع المسبق، بمميزات محدثة وباقات رقمية مرنة وخيارات متنوعة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملاء الدفع المسبق.



في بيان لها، أعلنت stc أن «allo أصبحت go» وأصبحت تحمل شعار «الدفع المسبق على طريقتك»، في إشارة إلى مرونة التجربة الجديدة وتعدد الحلول المخصصة لعملاء الدفع المسبق.

حيث تقدم «go» مجموعة متنوعة من الباقات بأسعار جذابة تبدأ من 5 دنانير فقط للباقات الصوتية مع مجموعة من المزايا الاستثنائية.



وبمناسبة هذا الإطلاق، ستقوم stc بتوفير شبكة الجيل الخامس 5G التي تمت ترقيتها الى FULL 5G حصريا ولأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على باقات go الرئيسية.

كما ستوفر مع الباقات خدمات الـ boosters للمكالمات المحلية والدولية والانترنت لإبقاء العملاء دائما على اتصال أينما كانوا.



ومن خلال دراسة وتحديد استراتيجيتها لإثراء أنماط حياة قاعدة عملائها المتنوعة، صممت stc خدمة «go» لتوفير مجموعة مرنة ومختارة من الباقات الرقمية والإضافات، وبأسعار تنافسية، حيث سيتمكن العملاء من التحكم في المبالغ التي ينفقونها وحجم استهلاكهم دون أي التزام طويل المدى، وبما يتماشى مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

وأشارت stc إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع استراتيجية stc التي تركز على تمكين التحول الرقمي في الكويت.



وتعليقا على إطلاق الاسم التجاري الجديد للدفع المسبق، قال الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc م.عامر عطوي: «سعداء بإطلاق «go» للدفع المسبق والتي ستوفر لعملائنا خدمة الدفع المسبق من خلال تجربة راقية وأكثر مرونة».

وأكد عطوي أن خدمة «go» توفر مجموعة من مزايا التجوال المتاحة في أكثر من 120 دولة.

كما يمكن لعملاء الدفع المسبق الاستمتاع بإنترنت 5G خلال التجوال والتواصل بسرعات غير مسبوقة، وذلك فور وصولهم لوجهة السفر. كما يمكن لعملاء الدفع المسبق تفعيل وإدارة الاستهلاك أثناء السفر عبر التطبيق بكل سهولة.



كما يتيح التطبيق لعملاء الدفع المسبق إعادة شحن رصيدهم، مع الوصول إلى العروض الحصرية والشخصية وإمكانية إدارة خدماتهم والتحكم في باقاتهم والتحقق من رصيدهم، لافتا: لقد صممنا تطبيق my stc KW بطريقة تتيح لعملاء الدفع المسبق الاستمتاع بعروض حصرية وشخصية.

وأضاف أيضا أن عملاء الدفع المسبق الحاليين الذين يستخدمون باقات allo سيتم تحويلهم تلقائيا إلى «go»، مع إمكانية الوصول الفوري إلى الحلول المقدمة في إطار الاسم التجاري الجديد للدفع المسبق.