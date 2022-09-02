يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي الكويت في ضم المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية مساء أمس، إذ تم قيده كـ «لاعب من مواليد الكويت».



وتنافست عدة أندية محلية على ضم عموري (26 سنة) الذي يلعب في مركز الوسط، منها العربي وكاظمة، إلا أن «الأبيض» تمكن من الحصول على توقيعه بصفة رسمية عقب حصوله على المخالصة من ناديه السابق المصري البورسعيدي.



وسبق لعموري أن مثل خيطان لعدة مواسم كونه من مواليد الكويت وتدرج في المراحل السنية في النادي ذاته، قبل أن يتوجه إلى الدوري المصري، حيث مثل أندية الإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وأخيرا المصري البورسعيدي.



وبذلك، تكون إدارة الكويت قد اختتمت سوق الانتقالات الصيفية بالتوقيع مع 7 لاعبين جدد، وهم: فواز المبيلش وأحمد الظفيري ومحمد فريح وعموري والمدافع التونسي بلال عيفة والعماني أرشد العلوي والعراقي شيركو كريم، فيما تم التجديد مع التونسي طه ياسين الخنيسي والمغربي مهدي برحمة.