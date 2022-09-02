يعقوب العوضي



يستعد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي القادسية للموسم الجديد عبر خوض مباريات ودية محلية قبل انطلاق بطولة الدرع الودية لاتحاد الكرة الطائرة، إذ بدأت استعدادات القلعة الصفراء بقيادة المدرب الأرجنتيني وليان ألفاريز على صالة النادي ومن المقرر أن يلتقي الثلاثاء المقبل في أولى المباريات التجريبية مع كاظمة.



وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة وليد الدمخي أن الجهازين الإداري والفني يعملان على وضع استراتيجية تتناسب مع جدول منافسات الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة أخذ توقيت بطولة الدرع الودية بعين الاعتبار كونها بطولة ودية ستعوق إقامة المعسكرات التدريبية الخارجية للفرق التي تسعى الى التجهيز للبطولات المقبلة.



وقال: «لا نستطيع وضع خطة إعداد خارجية في الوقت الحالي وعلينا التنسيق مع الاتحاد لوضع النقاط على الحروف وقد سبق لنا المطالبة بوضع جدول زمني محدد يتناسب مع التوقيت العام لإعداد الفرق المختلفة المشاركة في المسابقات المحلية».



وتابع: «كحال كل المواسم السابقة نتطلع الى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على منصات التتويج المختلفة ولدينا الإمكانية للوصول إلى الأهداف المنشودة»، مشيدا بالتزام اللاعبين في تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني وانتظامهم في التدريبات اليومية.