هادي العنزي



جدد الجهاز الإداري بنادي السالمية تعاقده لموسم واحد مع حارس الفريق الأول أحمد عادي، وذلك قبل ساعات من اغلاق باب الانتقالات الصيفية وتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الحالي 2022-2023، ليكون آخر تعاقدات «السماوي» المحلية إلى جانب المهاجم عذبي شهاب القادم من اليرموك، فيما غادر الفريق نايف زويد إلى القادسية واختار كل من فهد الرشيدي وعبدالله الظفيري الانضمام إلى صفوف إلى الفحيحيل.



وقد أتاح اتحاد الكرة الفرصة للأندية ولمدة 8 أيام اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري، الفرصة لتسجيل «المحليين» ممن تم شطبهم في أنديتهم، أو لم يسجلوا في كشوفات الأندية التي كانوا مقيدين فيها.



إلى ذلك، أكد مهاجم منتخبنا الوطني والسالمية السابق حسين الموسوي أنه لم يوقع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد في برنامج «بين الشوطين» التلفزيوني، أنه لن ينتقل إلى أي ناد رغم العروض المختلفة التي تلقاها، مضيفا:«لا يوجد عقد يلزمني رسميا مع أي ناد حاليا، ولكني أفضل أن تكون نهاية مسيرتي في النادي العربي الذي نشأت وترعرت بين جنباته عمرا، وهذا قرار شخصي غير ملزم»، لافتا إلى أنه لا يلتفت للجانب المادي أو غيره من الإغراءات المتاحة، وجل ما يهمه ما يربطه مع العربي وجماهيره.