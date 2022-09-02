هادي العنزي



أبرم الجهاز الإداري لكرة السلة بنادي القرين برئاسة عبدالكريم الشحومي تعاقده مع المحترف الأميركي ديكستر بيتمان، ليعزز صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات دوري الدمج لكرة السلة، والمتوقع أن تبدأ مواجهاته مطلع أكتوبر المقبل.



ويسعى القرين لحجز مقعد متقدم يمكنه من التأهل إلى الدوري الممتاز، وذلك بحسب النظام الجديد الذي اعتمده اتحاد كرة السلة مؤخرا.



ويعد بيتمان ثاني لاعب يتعاقد معه القرين بعد الصربي الكسندر ميتروفيتش، وهو يمتاز بالطول الفارع (2.11 متر) والبنية البدنية القوية، كما يمتاز بالخبرة العالية، وسبق له خوض العديد من التجارب الاحترافية في المنطقة، علما انه بدأ حياته الرياضية في دوري المحترفين الأميركي «NBA».



ويشرف على قيادة الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين المدرب الصربي دراغان فاسكنتش، الذي تولى مهمته الفنية في أبريل الماضي، كما انضم للفريق عدد من اللاعبين المحليين لمساعدة الفريق على تجاوز دوري الدمج والمنافسة في الدوري الممتاز تاليا.