مبارك الخالدي



أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتحادات الكويت والعراق والهند بشكل رسمي يوم أمس بنقل منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقررة في البصرة، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق إلى مكان آخر.



وتضم المجموعة منتخبات الكويت والعراق والهند، حيث كان من المقرر أن تنطلق منافسات المجموعة في الـ14 من الشهر الجاري.



وكان المنتخب الأسترالي قد أعلن في وقت سابق انسحابه من منافسات المجموعة لدواعي أمنية. جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يقيم معسكرا في البوسنة تحضيرا لخوض المنافسات وخاض مباراة ودية أمام منتخب البوسنة وانتهت بفوز الأزرق بهدف دون رد.