كاظمة ضيفاً «ثقيلاً» على الجهراء والقادسية لحصد نقاط الفحيحيل



مبارك الخالدي - ناصر العنزي



حقق النصر فوزا ثمينا على مضيفه الساحل 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد نادي الشباب ضمن الجولة الثانية لدوري «زين الممتاز»، وبهذا الفوز ارتفع رصيد العنابي إلى 4 نقاط وظل رصيد الخاسر خاليا من النقاط.



تقدم أصحاب الضيافة بالتسجيل برأسية طارق عجون (13)، وسجل للعنابي محمد دحام (17) ودينيس سيسوجو (43) وفرانسيسكو توريس (94).



تميزت الحصة الأولى باللعب المفتوح من الجانبين، وتقدم الساحل بالتسجيل مبكرا بعد ان مرر عبدالمحسن العجمي كرة بالمقاس على رأس المتقدم طارق عجون ليسكنها شباك الحارس فواز الدوسري (13)، ولم يتأخر العنابي في الرد بعد ان نفذ مشعل فواز كرة ثابتة على قدم محمد دحام سددها «على الطائر» في شباك الحارس عبدالرحمن المجدلي (17)، وأهدر كابتن الساحل أحمد غازي انفرادا صريحا لكنه سدد الكرة دون تركيز بعيدا عن المرمى (32)، ومن تبادل جميل للكرة للاعبي النصر داخل المنطقة سدد دينيس كرة زاحفة على يمين الحارس المجدلي ليتقدم العنابي بالهدف الثاني (43)، قبل ان يختتم العنابي أهدافه عن طريق البديل فرانسيسكو توريس (94).



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى القادسية برصيد 3 نقاط مع الفحيحيل بدون نقاط على ستاد الصداقة والسلام، وفي الثانية يستضيف الجهراء على ملعبه كاظمة ولكل منهما 3 نقاط في صراع على الوصول للصدارة.



ويدخل الفريق القدساوي مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمحافظة على حظوظه في الصدارة، وكان «الأصفر» قد خرج بفوز صعب على الساحل في الجولة الماضية (3-2) بعدما واجه مقاومة وتحديا كبيرا من الساحل خصوصا في الشوط الثاني قبل أن يسجل مدافعه باتريك مالو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومن المتوقع أن يلجأ مدرب «الأصفر» ناصر الشطي إلى بعض التعديلات في صفوفه بعدما شاهد قصورا في النواحي الدفاعية، أما الساحل فيضم عناصر جيدة مثل عبدالمحسن العجمي وأحمد غازي وعبدالله حسين إلى جانب محترفين مميزين مثل جيوفاني وليوناردو، ويلعب مدربه محمد دهيليس بنهج متوازن ولا يميل للطريقة الدفاعية البحتة.

وفي الجهراء، ستكون المنافسة شديدة بين المضيف وكاظمة، حيث حقق لاعبو الجهراء نتيجة رائعة و«مفاجئة» بفوزهم على الكويت حامل اللقب في الجولة الماضية وبالتالي فإن فرصتهم اليوم سانحة لتكرار فوزهم على ملعبهم وأمام جماهيرهم التي ستساندهم بكل قوة كما كانت عليه سابقا، وقد أحسن مدرب الجهراء السلوفيني ساندي في إيجاد تشكيلة مناسبة في المباراة الماضية محافظا على هدف التقدم حتى النهاية، كما تألق الحارس بدر الصعنون في الذود عن مرماه، وفي المقابل كان «البرتقالي» أفضل الفرق في الجولة الأولى مسجلا ثلاثية نظيفة على الفحيحيل، ضمنت له الصدارة منفردا مع نهاية الجولة الأولى، كما أكدت تفوقه وحسن استعداده للدخول منافسا على اللقب الذي كان قريبا منه العام الماضي، ويعول مدرب «البرتقالي» ماركوف على عناصر منسجمة تمكنه من أداء مهمته جيدا.