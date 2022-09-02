مبارك الخالدي



تقدم النادي العربي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة بخصوص حكم مواجهة السالمية أحمد العلي وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبها في اللقاء الأخير والتي أضاعت مجهود الفريق ومنها عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول كما طالب بعدم إسناد أي مباراة للعربي إلى الحكم أحمد العلي.



إلى ذلك، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء أمس بقيادة المدرب المقدوني بوغسلاف ترينشوفسكي ومساعديه استعدادا لمواجهة فريق السيب العماني مساء الاثنين المقبل ضمن الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لغرب آسيا.

وكان الجهاز الفني لـ«الأخضر» قد منح اللاعبين راحة عقب مباراة العربي أمام السالمية الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثانية لدوري «زين» الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ من المقرر أن يدخل الفريق معسكرا داخليا مساء غد السبت في أحد الفنادق الداخلية تحضيرا لخوض المباراة المرتقبة.

وفي جانب متصل، اطمأن الجهازان الفني والطبي على سلامة اللاعبين سلطان العنزي وسيف الحشان اللذين غابا عن مواجهة السالمية بداعي الإصابة، حيث اصبح اللاعبان في جاهزية بدنية وفنية مناسبة للاستعانة بخدماتهما وفق رؤية الجهاز الفني للمباراة.



يذكر أن الفائز من مواجهة العربي والسيب العماني سيواجه الفائز من لقاء الرفاع الشرقي البحريني ونظيره الرفاع البحريني على نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لغرب آسيا.



السيب يصل غداً



إلى ذلك، تصل إلى البلاد في الساعة الثالثة فجر السبت بعثة فريق السيب العماني حيث يرافق البعثة رابطة مشجعين تضم نحو 200 مشجع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تواجدهم في الكويت.



ومن المقرر أن يجري فريق السيب أول تدريباته مساء يوم الوصول على أن يجري مرانه الرئيسي في ستاد نادي الكويت الأحد المقبل تحضيرا لخوض المباراة.