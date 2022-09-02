توِّج اليوم في تونس منتخب الكويت للرياضات الجوية بالفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي المقامة في تونس، وحصل المشروع المقدم على المركز الثاني بإشراف الفريق المكون من اللاعبين حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف وطلال الحزامى ومحمد البحر.



وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية سامي الشمري هذا الفوز لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وللشعب الكويتي.



وقال الشمري إن هذا الإنجاز تحقق بفضل عناصر كويتية شابة ذات طموح نافست على المراكز الأولى في البطولة مع أكثر من 1200 مشارك من مختلف أنحاء العالم.



وكانت رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بودن قد زارت جناح منتخب الكويت مساء اليوم، شاكرة جهودهم الجبارة في البطولة، مشيدة بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الكويت للرياضات الجوية.