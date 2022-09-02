محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان وزارة الاشغال العامة في الكويتية مددت حتى 13 سبتمبر الأجل النهائي لتقديم العروض المتعلقة بمناقصة مشروع بناء وتوسيع محطة شمال كبد لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي اعلن عنها لأول مرة في عام 2013، حيث ان الموعد السابق قد انتهى في 23 أغسطس الماضي.



وكانت وزارة الأشغال العامة قد طرحت المناقصة الخاصة بالعقد المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في وقت سابق من الشهر الماضي، ويتوقع أن تصل الطاقة التصميمية للمحطة بعد توسعتها إلى مليون متر مكعب في اليوم.



وقد تضمنت الخطة الأولية بناء وحدتين لمعالجة مياه المجاري بطاقة إجمالية مجمعة تقترب من 500 الف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى تحديث وحدة قائمة تعمل بالفعل.



وفي يناير 2020 حققت الكويت مرحلة الإغلاق المالي لمشروع محطة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان والتابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.7 مليار دولار.



وختمت ميد بالقول إن الهيئة وقعت مع التحالف الذي وقع عليه الاختيار، والمشكل من شركة WTE Wassertechnik الألمانية وشركة المستشارين الماليين الدوليين المحلية، خطاب الترسية في نوفمبر 2018.