طارق عرابي



أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر أن «الوسطاء» حريص كل الحرص على الارتقاء بالعقار الذي يعتبر عودا ضمن حزمة اقتصادية متكاملة، إذ كلما تطور القطاع العقاري وصلنا إلى قطاع اقتصادي أفضل، خصوصا أن العقار أصبح من ضمن أولويات واهتمامات المواطن الكويتي بشكل عام.



وفي هذا الصدد، كشف حيدر عن نية الاتحاد تنظيم دورات تدريبية جديدة للمرة الأولى في السوق العقاري، حول «إدارة أملاك الغير» و«إدارة المرافق» و«إدارة المكاتب العقارية» و«كيف تكون وسيطا ناجحا»، إلى جانب المستوى الثاني من دورة «مبادئ الوساطة العقارية».



وقال حيدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الاتحاد سيبدأ مطلع الشهر المقبل بتنظيم دورات في «كيفية كتابة العقود»، وذلك بهدف تأهيل الوسطاء ورفع مستواهم للوصول إلى الهدف المنشود للارتقاء بالمهنة، حيث ستركز هذه الدورة على التعريف بكيفية كتابة عقود البيع والايجار والاستثمار والتنازل عن حق الانتفاع، إلى جانب عقد البيع الابتدائي، خاصة أن الوسيط العقاري مسؤول عن كتابة عقود بملايين الدنانير.



وأوضح أن الهدف من الدورات التي ينظمها الاتحاد من شأنها أن ترتقي بالوسيط العقاري الذي سيصبح يمتلك الثقافة اللازمة جانب كتابة العقود، خاصة أن عقود الوسطاء تتم تعبئتها بشكل يدوي، علما أنه لا يشترط بالوسيط العقاري أن يكون «محاميا» أو «قانونيا» حتى يكتب عقد الوساطة، وإنما يمكنه التعرف على كيفية وآلية كتابة هذه العقود من خلال التدريب الذي يكسبه الخبرة اللازمة لذلك.



وأضاف ان اتحاد الوسطاء مستمر في تقديم الدورات الاجبارية التي فرضها قرار وزارة التجارة والصناعة على الوسطاء الجدد، مثل دورة «مراقب الالتزام لغسيل الاموال» و«مبادئ الوساطة العقارية»، إلى جانب التدريب الميداني للوسيط العقاري الجديد والذي يمتد على مدى 21 يوما.