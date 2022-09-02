قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم:



حسن علي حسن خاجة، ومساعد سالم أحمد البرجس، وسلوى عبدالله محمد الداحس، وسارة محمد إسماعيل مندكار، ومنذر أحمد محمد الميلم، ومحمد أحمد السيد النمروطي، وعبدالحكيم إبراهيم مبارك السماعيل، وامتياز علي كاجزى امداد علي كاجزى، وخالد يوسف خالد القبندي، وخالد علي حسين الطحيني.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.