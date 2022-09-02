يسعى تطبيق Crypto.com إلى استعادة نحو 10.5 ملايين دولار أسترالي (7.2 ملايين دولار) تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى امرأة في ملبورن، ولكن تم بالفعل إنفاق جزء منها، بما في ذلك شراء عقار مكون من 5 غرف نوم بقيمة 1.35 مليون دولار أسترالي في إحدى ضواحي ملبورن.

واكتشفت الشركة خلال عملية تدقيق في ديسمبر أنها ارتكبت خطأ في معالجة استرداد 100 دولار أسترالي قبل 7 أشهر، وفقا لوثائق المحكمة، حيث تم إدخال رقم حساب بطريق الخطأ في حقل مبلغ الدفع، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ».

وأمرت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا ببيع المنزل، الذي اشترته أخت المرأة، وإعادة الأموال إلى الشركة، ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة في أكتوبر.